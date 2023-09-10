المغرب: سنقوم بكل ما يلزم لإعادة إعمار ما دمره الزلزال الأعنف في البلاد

وقالت وزارة الداخلية في بيان بوقت سابق الأحد: "في حصيلة مؤقتة، إلى حدود الساعة الرابعة عصرًا (15.00 بتوقيت غرينتش)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصًا، وعدد الجرحى 2421".