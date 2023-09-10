المغرب: سنقوم بكل ما يلزم لإعادة إعمار ما دمره الزلزال الأعنف في البلاد

فيما لا يزال المغرب تحت صدمة الزلزال الأعنف من نوعه، أكدت الحكومة المغربية أنها ستقوم بكل ما يلزم لإعادة إعمار ما دمره الزلزال.
وفي التفاصيل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال مؤتمر صحافي مساء الأحد: "سنوفر النفقات اللازمة لإغاثة المتضررين من الزلزال"، مضيفًا : "نرحب بكل المبادرات التضامنية من مختلف أنحاء العالم".
وأعلنت وزارة الداخلية أن المغرب قرر الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر، وفقًا للعربية نت.
وقالت في بيان مساء الأحد إن "السلطات المغربية استجابت في هذه المرحلة بالذات، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ"، وفق فرانس برس.
يُشار إلى أن الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة جنوب مراكش المغربية ليل الجمعة، ارتفعت إلى 2122 قتيلاً على الأقل حتى عصر الأحد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان بوقت سابق الأحد: "في حصيلة مؤقتة، إلى حدود الساعة الرابعة عصرًا (15.00 بتوقيت غرينتش)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصًا، وعدد الجرحى 2421".
وأضافت أن السلطات "تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة".