سقوط ضحايا جرّاء قصف عنيف شرق أوكرانيا

وواصلت روسيا هجماتها على باخموت، التي أصبحت الآن في حالة خراب إلى حد بعيد، وعلى أفدييفكا وليمان وشنّت هجومَيْن صاروخيَّيْن على البنية التحتية المدنية في كوستيانتينيفكا، وجميعها في منطقة دونيتسك، وهي واحدة من أربع مناطق تزعم موسكو أنها ضمّتها من أوكرانيا بعد "استفتاءات" وصفتها كييف بأنها غير قانونية.