سقوط ضحايا جرّاء قصف عنيف شرق أوكرانيا

يستعر القتال في شرق أوكرانيا، حيث قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن القوات الروسية قصفت أهدافاً بالصواريخ والطائرات المسيّرة والمدفعية في شرق أوكرانيا وجنوبها، في الوقت الذي يظل فيه الملايين دون كهرباء وسط درجات حرارة دون الصفر بعد تكثيف روسيا ضرباتها على البنية التحتية الرئيسة.
وفي تحديثها اليومي للوضع العسكري، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن قواتها صدّت هجمات روسية على أربع تجمعات سكنية في منطقة دونيتسك الشرقية، وعلى ثماني تجمعات في منطقة لوجانسك المجاورة.
وواصلت روسيا هجماتها على باخموت، التي أصبحت الآن في حالة خراب إلى حد بعيد، وعلى أفدييفكا وليمان وشنّت هجومَيْن صاروخيَّيْن على البنية التحتية المدنية في كوستيانتينيفكا، وجميعها في منطقة دونيتسك، وهي واحدة من أربع مناطق تزعم موسكو أنها ضمّتها من أوكرانيا بعد "استفتاءات" وصفتها كييف بأنها غير قانونية.