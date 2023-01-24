مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار في متجر بولاية واشنطن الأمريكية

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن قائد شرطة ياكيما مات موراي قوله "لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر إطلاق نار خلال الليل في أحد متاجر المدينة"، مضيفًا أن "المشتبه به في إطلاق النار ما زال طليقًا".