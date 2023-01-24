مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار في متجر بولاية واشنطن الأمريكية

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر قيام مسلح بإطلاق النار في متجر بمدينة ياكيما بولاية واشنطن الأمريكية، وفقًا لسبوتنيك.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن قائد شرطة ياكيما مات موراي قوله "لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر إطلاق نار خلال الليل في أحد متاجر المدينة"، مضيفًا أن "المشتبه به في إطلاق النار ما زال طليقًا".
وقال قائد الشرطة "لا نعرف دوافعه أو سبب إطلاقه النار حتى الآن".
ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون بجروح خطيرة، الاثنين، في حادثي إطلاق نار شمالي كاليفورنيا.
وقال رئيس بلدية مقاطعة سان ماتيو على "تويتر" إن رجال الشرطة هرعوا إلى "موقع حادث إطلاق نار شهد وقوع عددٍ من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وأطراف مدينة هاف مون باي"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأضاف: "هناك مشتبه به بإطلاق النار قيد الاحتجاز. لا يوجد حاليًا تهديد مستمر على السكان".