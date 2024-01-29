شكاوى الكراهية والتمييز ضد المسلمين في أميركا ترتفع بنحو 180% خلال حرب غزة

أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير"، اليوم (الاثنين)، أن الشكاوى من التمييز والكراهية ضد المسلمين والفلسطينيين في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 180 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة، التي تلت هجوم حركة "حماس" على جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وأوضح المجلس أنه تلقى 3578 شكوى خلال آخر 3 أشهر من 2023، وسط موجة مستمرة من الكراهية المعادية للمسلمين والفلسطينيين.
وأضاف أن هذا الرقم زيادة بنسبة 178 بالمئة مقارنة بعدد الشكاوى في نفس الفترة من العام السابق، وفقاً لـ"رويترز".
وبيّن المجلس أن الشكاوى من التمييز في العمل تصدرت القائمة بواقع 662 حالة، بينما جاءت 472 شكوى عن جرائم ووقائع كراهية، كما تلقى المجلس 448 شكوى من التمييز في التعليم.
من جهتها، ذكرت رويترز، أن مدافعين عن الحقوق لاحظوا ارتفاعًا في معدلات الإسلاموفوبيا والتحيز ضد الفلسطينيين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، منذ اندلاع حرب غزة في الشرق الأوسط.