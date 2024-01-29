شكاوى الكراهية والتمييز ضد المسلمين في أميركا ترتفع بنحو 180% خلال حرب غزة

من جهتها، ذكرت رويترز، أن مدافعين عن الحقوق لاحظوا ارتفاعًا في معدلات الإسلاموفوبيا والتحيز ضد الفلسطينيين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، منذ اندلاع حرب غزة في الشرق الأوسط.