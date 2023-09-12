مالي.. متمردون يعلنون الحرب على المجلس العسكري

وفي أواخر أغسطس الماضي، دعا المجلس العسكري في مالي، الجماعات المسلحة في الشمال، إلى استئناف الحوار وإحياء اتفاق السلام المتعثر وسط مخاوف من تجدُّد القتال بعد انسحاب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.