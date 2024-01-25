"الأكبر في العالم".. مجموعة تعدين أسترالية تحول مسار شحناتها من البحر الأحمر

حولت مجموعة التعدين الأسترالية العملاقة "بي.إتش.بي" مسار جميع شحناتها تقريبًا من آسيا إلى أوروبا بعيدًا عن البحر الأحمر في ظل استمرار هجمات الحوثيين على السفن، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم (الخميس).
وأوضحت الشركة، وهي أكبر شركة تعدين مدرجة في العالم، أن الاضطرابات في البحر الأحمر تجبر بعض شركات الشحن على اتخاذ مسارات بديلة مثل رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، بينما لا تزال شركات أخرى تفضل البحر الأحمر بضوابط إضافية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبيّنت في بيان أن البحر الأحمر هو أحد طرق الشحن الرئيسية في العالم، ومع ذلك فإن غالبية شحنات "بي.إتش.بي" لا تمر من هذا الطريق، ولم تحدث أي اضطرابات كبيرة في الأعمال التجارية حتى الآن.
وينفذ الحوثيون منذ شهرين هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).