"الأكبر في العالم".. مجموعة تعدين أسترالية تحول مسار شحناتها من البحر الأحمر

وبيّنت في بيان أن البحر الأحمر هو أحد طرق الشحن الرئيسية في العالم، ومع ذلك فإن غالبية شحنات "بي.إتش.بي" لا تمر من هذا الطريق، ولم تحدث أي اضطرابات كبيرة في الأعمال التجارية حتى الآن.