"الخارجية الفلسطينية" تحذّر من تداعيات فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان، مساء الجمعة، بجرأة دولية تنسجم مع المواقف المعلنة، التي تحذر من عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتطالب بوقف العدوان، محذرةً من تفاقم اعتداءات المستعمرين، وممارسة ضغط حقيقي على مجلس الأمن حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف العدوان المدمر على الفلسطينيين، وتبني خريطة طريق سياسية تكفل حماية المدنيين، وصولاً لحل القضية الفلسطينية، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية.