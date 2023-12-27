الاحتلال يدمّر بشكل شبه كامل مدنًا ومخيمات في قطاع غزة مما أدى إلى فقدان نحو مليون ونصف فلسطيني لمنازلهم

وتشير تقديرات وإحصائيات فلسطينية أولوية إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمرّ على القطاع، تسبّب في تدمير نحو نصف مليون شقة سكنية، ما بين كلي وجزئي، إضافة إلى نحو 100 مدرسة وجامعة وكلية بعد قصفها بشكل كامل، فضلًا عن تدمير مئات المنازل والمنشآت العامة.