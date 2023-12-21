يتعافى الأطفال ليُقتلوا.. "اليونيسيف" و"الأمم المتحدة": وضع غزة خطير وكارثي

وردًا على ذلك، شنّت "إسرائيل" هجومًا جويًا وبحريًا وبريًا عنيفًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن مقتل ما يزيد على 20 ألف شخص معظمهم من النساء والقصّر، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في القطاع.