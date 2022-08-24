تايلاند.. المحكمة الدستورية تُعلّق مهام رئيس الوزراء

ودافع "برايوت" عن سجل حكومته؛ مشيرًا إلى أن اقتصاد تايلاند مستقر على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم. وقال: "خلال الـ250 يومًا المتبقية من عمر الحكومة، أُصر على أنني سأفعل كل ما في وسعي لإخراج البلاد من الأزمة في أسرع وقت ممكن".