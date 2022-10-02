إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة وفيات التدافع في مباراة كرة القدم إلى 174 وفاة

ارتفعت حصيلة وفيات التدافع في مباراة كرة القدم في إندونيسيا، إلى 174 شخصًا.
وكان قائد الشرطة في جاوة الشرقية نيكو أفينتا قد قال: "إن معظم الضحايا لقوا مصرعهم جراء نقص الأكسجين خلال تدافع، بعدما اقتحم المشجعون الملعب في استاد كانجوروهان؛ حيث خسر الفريق المضيف أريما مالانج أمام منافسه بيرسيبايا سورابايا بنتيجة 2 - 3، في جاوة الشرقية".
وأوضح أن مشجعي الفريق الخاسر اقتحموا أرض الملعب وأطلقت السلطات قنابل غاز؛ مما تسبب في التدافع وحالات اختناق.
وأعلنت رابطة الدوري الإندونيسي الممتاز لكرة القدم توقف المسابقة لمدة أسبوع، بعد الكارثة التي وقعت خلال مباراة بين أريما وبيرسيبايا سورابايا في استاد كانجوروهان في مالانج.