إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة وفيات التدافع في مباراة كرة القدم إلى 174 وفاة

وكان قائد الشرطة في جاوة الشرقية نيكو أفينتا قد قال: "إن معظم الضحايا لقوا مصرعهم جراء نقص الأكسجين خلال تدافع، بعدما اقتحم المشجعون الملعب في استاد كانجوروهان؛ حيث خسر الفريق المضيف أريما مالانج أمام منافسه بيرسيبايا سورابايا بنتيجة 2 - 3، في جاوة الشرقية".