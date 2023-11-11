سلبية وشبح الإغلاق الجزئي يلوح.. "موديز" تخفض نظرتها لتصنيف أمريكا الائتماني

ويأتي قرار "موديز" أيضًا في الوقت الذي شهدت فيه نسبة تأييد بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في 2024، انخفاضًا حادًّا حسبما أظهرت استطلاعات الرأي، فيما ستؤدّي خطوة "موديز" أيضًا إلى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونجرس للمضيّ قدمًا في تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.