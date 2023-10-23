استشهاد 82 فلسطينيًّا في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 30 فلسطينيًّا استُشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وما زال العديد من المفقودين تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الإسرائيلي، كما استُشهد 29 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي استهدف كذلك منزل فلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.