الصرخات المرعبة في الخلفية.. طبيب نرويجي لبايدن والأوروبيين: أنتم متواطئون في قصف المستشفيات

اتهم الطبيب النرويجي مادس جيلبرت الرئيس الأمريكي والرؤساء الأوروبيين بالتواطؤ مع إسرائيل في قتل المدنيين الأبرياء، والتسبب في قصف مستشفيَي الشفاء والعودة في قطاع غزة.
وقال "جيلبرت" عبر مقطع فيديو، نشره على حسابه في منصة "إكس": "الرئيس بايدن، السيد بلينكن، رؤساء أوروبا ورؤساء وزرائها.. هل تسمعونني؟ هل تسمعون الصرخات من مستشفيَي الشفاء والعودة؟".
مضيفًا: "هل تستطيعون سماع صرخات الأشخاص الأبرياء بعد أن تعرض المستشفى صباح اليوم للقصف من قِبل القوات الإسرائيلية؟.. الذي يحتمي فيه النازحون وهم يحاولون العثور على مكان آمن من القصف".
وتابع الطبيب النرويجي حديثه، ومن خلفه يمكن سماع صرخات مرعبة للجرحى والمصابين، وأهالي الشهداء: "لقد تم قصف المستشفيات التي تعتبر رمزًا للإنسانية والحماية".
وتساءل "جيلبرت" في استنكار وغضب: "متى ستوقفون كل ذلك؟"، قبل أن يضيف: "أنتم متواطئون في كل تلك الجرائم".
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع رسالة الطبيب النرويجي، وحصل مقطعه المرئي على نحو مليون مشاهدة حتى وقت كتابة هذه السطور.
وسبق أن فند الطبيب النرويجي، الذي عمل في مستشفى الشفاء بغزة لمدة 16 عامًا، ادعاءات إسرائيل بوجود أنفاق أو قاعدة عسكرية لحماس في المستشفى، مشيرًا إلى أن تل أبيب فشلت في تقديم أي دليل يثبت صحة مزاعمها.
ومنذ بداية الصراع استهدف القصف الإسرائيلي الوحشي عددًا كبيرًا من مستشفيات غزة. وخلال الساعات الماضية فقط استهدف الاحتلال قلب مستشفى الشفاء على مقربة من النازحين؛ ما أدى إلى إصابة العشرات، وسقوط عدد من الشهداء.
كما استهدف محيط مستشفى العودة؛ ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطواقم الطبية، إضافة إلى تدمير سيارات إسعاف.