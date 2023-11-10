الصرخات المرعبة في الخلفية.. طبيب نرويجي لبايدن والأوروبيين: أنتم متواطئون في قصف المستشفيات

وسبق أن فند الطبيب النرويجي، الذي عمل في مستشفى الشفاء بغزة لمدة 16 عامًا، ادعاءات إسرائيل بوجود أنفاق أو قاعدة عسكرية لحماس في المستشفى، مشيرًا إلى أن تل أبيب فشلت في تقديم أي دليل يثبت صحة مزاعمها.