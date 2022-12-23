فرنسا.. مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بباريس وإصابة أربعة آخرين

قُتل ثلاثة اشخاص الجمعة في إطلاق نار بباريس وأصيب أربعة آخرون على الأقل، اثنان منهم بحالة خطرة.
وأعلنت النيابة العامة "فتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد"، وأن التحقيقات "أُوكلت في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية".
وذكرت النيابة العامة في باريس الجمعة أن 3 أشخاص قُتلوا في إطلاق نار، كما أصيب أربعة آخرون، اثنان منهم حالتهما خطيرة.
وقالت النيابة العامة: "فُتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد"، و"أُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية". وأضافت أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عامًا"، يجري التحقق من هويته.
وأوردت رويترز نقلاً عن شبكة تلفزيون "بي إف إم" الفرنسية الجمعة أن إطلاق أعيرة نارية وقع في محيط مركز ثقافي كردي بالعاصمة الفرنسية.
وأضافت النيابة أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عامًا"، يجري التحقق من هويته. وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به بإطلاق النار "فرنسي" وله سوابق في محاولتي قتل.
وطالبت الشرطة السكان بالابتعاد عن المنطقة. وقالت شبكة التلفزيون إن الشرطة ألقت القبض على المسلح المشتبه به. وذكر شاهد لوكالة الأنباء الفرنسية أن سبع أو ثماني طلقات نارية أطلقت محدثة حالة من الفوضى في الشارع.
وحدث إطلاق النار في شارع دانغان بالقرب من مركز ثقافي كردي في منطقة تجارية وحيوية، ويؤمها بشكل خاص أفراد المجتمع الكردي.
وقالت النيابة العامة: "فُتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد" و"أُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية".
وذكر مصدر في الشرطة أن الرجل المعتقل "أبيض البشرة"، وهو "في الستين من عمره تقريبًا"، موضحًا أن حصيلة الضحايا ليست نهائية. وأضاف أن الرجل "اعتقل مع سلاحه ... دوافعه ما زالت مجهولة في الوقت الحالي".