فرنسا.. مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بباريس وإصابة أربعة آخرين

وقالت النيابة العامة: "فُتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد"، و"أُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية". وأضافت أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عامًا"، يجري التحقق من هويته.