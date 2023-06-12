الأمم المتحدة قلقة من الاحتجاز التعسفي للمهاجرين في ليبيا

وأضافت أن عددًا كبيرًا منهم، من بينهم أطفال ونساء حبلى، محتجزون في أماكن مكتظة وغير صحية، وأن آلافًا آخرين، بعضهم دخل ليبيا بشكل قانوني، طُردوا بصورة جماعية.