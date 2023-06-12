الأمم المتحدة قلقة من الاحتجاز التعسفي للمهاجرين في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم (الاثنين)، عن قلقها من الاحتجاز التعسفي للمهاجرين، وطالبي اللجوء في البلاد، إلى جانب ما وصفته بتصاعد مقلق للخطابات التي تحض على الكراهية والعنصرية.
وذكرت البعثة أن السلطات الليبية ألقت القبض على آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع والمنازل، أو في أعقاب مداهمات على معسكرات ومستودعات تابعة لمهرِّبين، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن عددًا كبيرًا منهم، من بينهم أطفال ونساء حبلى، محتجزون في أماكن مكتظة وغير صحية، وأن آلافًا آخرين، بعضهم دخل ليبيا بشكل قانوني، طُردوا بصورة جماعية.
ورحّلت سلطات شرق ليبيا الأسبوع الماضي آلاف المهاجرين إلى مصر، مما جعلهم يعبرون الحدود سيرًا على الأقدام، وبدأت شرطة الهجرة تنتشر في طرابلس في الآونة الأخيرة حول أحد الطرق الرئيسية؛ حيث يتجمع العديد من المهاجرين يوميًا؛ سعيًا لكسب العيش.