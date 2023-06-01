أمريكا تشكك في جدية التزام طرفي الصراع في السودان بتعهداتهما

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الخميس): "إن انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان دفعت واشنطن إلى أن تشكك بصورة جدية في التزام طرفي الصراع بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وسط تواصل الاشتباكات في العاصمة الخرطوم".
وأضاف المسؤول: "لقد دفعتنا هذه الانتهاكات بصفتنا وسيطاً في هذه المحادثات إلى التشكيك بصورة جدية فيما إذا كان الطرفان مستعدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات التي تعهدا بها"، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتهم، أفاد شهود عيان باندلاع مواجهات في ساعة مبكرة من صباح اليوم في أنحاء مختلفة من منطقة العاصمة التي تضم الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، وهي واحدة من أكبر المناطق الحضرية في أفريقيا.
وأضافوا أنهم سمعوا دوياً مكثفاً لنيران المدفعية في شمال أم درمان وإطلاق نار متقطع في جنوب بحري.
وأعلن الجيش أمس أنه سينسحب من محادثات جدة، حيث أبرم الاتفاق، وحيث يحاول الوسطاء التوصل لهدنة أطول أمداً.