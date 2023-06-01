أمريكا تشكك في جدية التزام طرفي الصراع في السودان بتعهداتهما

من جهتهم، أفاد شهود عيان باندلاع مواجهات في ساعة مبكرة من صباح اليوم في أنحاء مختلفة من منطقة العاصمة التي تضم الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، وهي واحدة من أكبر المناطق الحضرية في أفريقيا.