للمرة الثالثة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس البلاد

فشل البرلمان اللبناني، اليوم (الخميس)، في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثالثة، مما دفع رئيسه نبيه بري إلى تأجيل التصويت مرة أخرى إلى جلسة الاثنين المقبل، عازياً القرار إلى"تطيير" النصاب اللازم لعقد دورة ثانية للانتخاب.