للمرة الثالثة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس البلاد

فشل البرلمان اللبناني، اليوم (الخميس)، في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثالثة، مما دفع رئيسه نبيه بري إلى تأجيل التصويت مرة أخرى إلى جلسة الاثنين المقبل، عازياً القرار إلى"تطيير" النصاب اللازم لعقد دورة ثانية للانتخاب.
وحالت "الورقة البيضاء" مجدداً بين النائب اللبناني ميشال معوّض وقصر بعبدا، إذ صوّت 55 نائباً بـ"ورقة بيضاء" مقابل 44 لصالح "معوض"، فيما اختار 17 نائباً أن يصوّتوا بورقة كتب عليها "لبنان الجديد" وصوّت نائب واحد لصالح ميلاد بوملهب وتم إلغاء 4 أوراق، وفقاً لـ"رويترز".
وأخفق البرلمان في انتخاب الرئيس في جلسة 29 سبتمبر، بعد تعذر حصول أي مرشح على نسبة الثلثين من أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 120 نائباً.