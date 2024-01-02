زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يتعرض لطعن في الرقبة.. وحياته ليست في خطر

تلقى لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، علاجًا طارئًا، بعد تعرضه لهجوم طعن، وأوضحت مصادر أن حياته ليست في خطر حاليًا.
وأفادت وكالة يونهاب للأنباء، بأنه تم نقل السياسي الكوري الجنوبي جوًّا إلى مستشفى سيول بطائرة هليكوبتر، بعد أن تعرض للطعن في رقبته خلال زيارة لموقع بناء المطار في مدينة بوسان.
وتعرض زعيم حزب المعارضة في كوريا الجنوبية، للطعن في رقبته، اليوم الثلاثاء، على يد رجل اندفع نحوه، خلال مؤتمر صحفي.
ويُظهر مقطع فيديو مصور، تعرض "ميونج" للهجوم، أثناء زيارته إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية؛ فيما لم يتم الإعلان عن هوية المهاجم.
ورفض "ميونج"، يوم السبت، دعوة زعيم الحزب السابق لي ناك- يون لتقديم استقالته.