زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يتعرض لطعن في الرقبة.. وحياته ليست في خطر

تلقى لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، علاجًا طارئًا، بعد تعرضه لهجوم طعن، وأوضحت مصادر أن حياته ليست في خطر حاليًا.