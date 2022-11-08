أنقرة.. أمن السويد يمر عبر تركيا

اعتبر رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، أن أمن السويد يمر عبر تركيا، مؤكدًا أن تجاهل ذلك سيمثل ضربًا من التناقض.
وعقب استقباله رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون والوفد المرافق له في العاصمة أنقرة، أعرب شنطوب عن ترحيبه بتصريحات كريستيرسون المتعلقة بالعلاقات التركية ـ السويدية، متمنيًا أن ينعكس ذلك في العلاقات البرلمانية للبلدين.
وأكد شنطوب أن تركيا تتابع بكل ترحيب تصريحات الحكومة السويدية المتعلقة بالالتزامات الموقعة بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية، لافتًا إلى أن إزالة القيود عن الصناعات الدفاعية ستكون إيجابية في تقييم تركيا لعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وشدد رئيس البرلمان التركي على "ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وحاسمة في مكافحة التنظيمات الإرهابية "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) و"بي واي دي/ واي بي جي" وغولن".
واستطرد: "نتوقع من السويد اتخاذ خطوات ملموسة ووضع حد لأنشطة هذه التنظيمات الإرهابية وامتداداتها"، معتبرًا أنه "في عالم اليوم يمر أمن دولة عبر أمن دولة أخرى، وأنه يجب على بلدان الناتو الموازنة بين أمنها وأمن الآخرين".