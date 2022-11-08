أنقرة.. أمن السويد يمر عبر تركيا

وعقب استقباله رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون والوفد المرافق له في العاصمة أنقرة، أعرب شنطوب عن ترحيبه بتصريحات كريستيرسون المتعلقة بالعلاقات التركية ـ السويدية، متمنيًا أن ينعكس ذلك في العلاقات البرلمانية للبلدين.