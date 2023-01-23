في ردها على تزويد الغرب كييف بالأسلحة.. روسيا تتوعد الأوكرانيين: ستدفعون الثمن

وقال "بيسكوف": "إن جميع البلدان التي تمد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة بشكل مباشر أو غير مباشر أو برفع المستوى التكنولوجي الأوكراني يتحملون المسؤولية، والأهم من ذلك، أن الشعب الأوكراني سيدفع ثمن كل هذا، مقابل الدعم الزائف"، وفقاً لـ"فرانس برس".