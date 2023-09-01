بالقرب من حدود الأردن.. استهداف مصنع لإنتاج المخدرات جنوبي سوريا

وجاء في البيان نقلاً عن مصدرٍ عسكري مسؤول، أن "قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة دون طيّار الحدود بطريقةٍ غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتمّ إسقاطها".