بعد توسُّع الاحتجاجات.. أكبر جهاز أمني في الصين يدعو إلى قمع "القوات المعادية"

دعا أكبر جهاز أمني في الصين، اليوم "الثلاثاء"، إلى قمع "القوات المعادية" بعد احتجاجات انتشرت في البلاد مؤخرًا، على خلفية القواعد الصارمة التي تتبعها الحكومة الصينية لمكافحة "كوفيد-19".
وفي أوّل ردّ رسمي من بكين على الاحتجاجات، اعتبرت لجنة الشؤون السياسية والقضائية التابعة للحزب الشيوعي الصيني -وهي اللجنة المسؤولة عن قوى الأمن في البلاد- أنه "من الضروري قمع نشاطات التخريب والإخلال بالأمن التي تقوم بها القوى المعادية، بحسب القوانين المعمول بها"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبدأت التظاهرات رافعة مطالب رفع الإغلاق والتساهل في الأزمة الصحية، وتوسّعت مطالب المحتجين لتشمل في بعض الأحيان المطالبة باستقالة مسؤولين، أبرزهم رجل الصين القوي شي جين بينغ.
وتحاول السلطات الصينية كبح الاحتجاجات الغاضبة، التي حازت على تأييد دولي، وخاصة من الأمم المتحدة.