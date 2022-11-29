بعد توسُّع الاحتجاجات.. أكبر جهاز أمني في الصين يدعو إلى قمع "القوات المعادية"

وفي أوّل ردّ رسمي من بكين على الاحتجاجات، اعتبرت لجنة الشؤون السياسية والقضائية التابعة للحزب الشيوعي الصيني -وهي اللجنة المسؤولة عن قوى الأمن في البلاد- أنه "من الضروري قمع نشاطات التخريب والإخلال بالأمن التي تقوم بها القوى المعادية، بحسب القوانين المعمول بها"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".