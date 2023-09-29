هجوم أوكراني بمسيّرة يقطع الطاقة عن خمس بلدات روسية

ألقت مسيّرة أوكرانية، الجمعة، متفجرات على محطة توزيع كهرباء في بلدة روسية قريبة من الحدود الأوكرانية؛ ما أدى إلى انقطاع التيار عن مستشفى، على ما قال حاكم منطقة كورسك.