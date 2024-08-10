"والد أسير إسرائيلي": كلما اقتربنا من صفقة يفشلها "نتنياهو" لإرضاء وزيرين متعطشين للدماء

اتهم والد أسير إسرائيلي محتجز لدى "حماس" في قطاع غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بإفشال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
وقال في حديث للإذاعة الإسرائيلية "كلما اقتربنا من إبرام صفقة تبادل يفشلها نتنياهو؛ بعملية لإرضاء وزيرَيْن متعطشَيْن للدماء"، في إشارة إلى الوزيرَيٍن المتطرفَيْن في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش؛ وإيتامار بن غفير.
وشنّ جيش الاحتلال اليوم غارات على مدرسة "التابعين" في حي الدرج- وسط مدينة غزة؛ ما أدّى إلى استشهاد 125 شخصاً في حصيلة أولية، وفق "روسيا اليوم".
وزعم الاحتلال، أنه استهدف "مقر قيادة عسكري تابع لحركة حماس"، وقال في بيان، إنه "وفق المعلومات الاستخبارية فقد عمل داخل المجمع المستهدف نحو "20 مخربا من حماس والجهاد الإسلامي".
وقالت حركة حماس، إن مجزرة مدرسة "التابعين" في حي الدرج، هي استمرار "للإبادة النازية الصهيونية" ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة أن الإدارة الأمريكية متواطئة في الجرائم.
يأتي ذلك، بينما يتم حشد الجهود الدولية لعقد مناقشات عاجلة بشأن غزة في 15 أغسطس المقبل، في الدوحة أو القاهرة، وأعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدها المفاوض للمشاركة في الاجتماع.
وكان الرئيسان الأمريكي جو بايدن؛ والمصري عبدالفتاح السيسي؛ وأمير دولة قطر تميم بن حمد؛ قد أصدروا بياناً ثلاثياً، أكّدوا فيه أن الوقت حان لإبرام اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين.
وشدَّد البيان الثلاثي على أنه يجب عدم إضاعة مزيدٍ من الوقت، وألا تكون هناك أعذارٌ لمزيدٍ من التأجيل.
وأكّدوا في البيان أنهم كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترحٍ نهائي لتسوية الأمور المتعلقة بالتنفيذ.