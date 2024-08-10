"والد أسير إسرائيلي": كلما اقتربنا من صفقة يفشلها "نتنياهو" لإرضاء وزيرين متعطشين للدماء

يأتي ذلك، بينما يتم حشد الجهود الدولية لعقد مناقشات عاجلة بشأن غزة في 15 أغسطس المقبل، في الدوحة أو القاهرة، وأعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدها المفاوض للمشاركة في الاجتماع.