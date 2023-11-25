موتٌ بين الأهل وإحضار طحين.. "الهدنة تسري في غزة".. عودة للشمال وتحدٍّ لمنشورات إسرائيل

وفي الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وصل ياسر طافش إلى منطقة تبعد نحو 5 كيلومترات عن مدينة غزة التي كان يعيش فيها قبل الحرب، قادمًا من جنوب القطاع الذي نزح إليه؛ لكن وبينما كان يسير مع جموع العائدين؛ هاجمتهم دبابات الاحتلال وأطلقت النار باتجاههم بشكل مباشر، كما يقول لوكالة "فرانس برس"، وأصيب برصاصة في بطنه إلى جانب ستة آخرين.