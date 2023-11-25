موتٌ بين الأهل وإحضار طحين.. "الهدنة تسري في غزة".. عودة للشمال وتحدٍّ لمنشورات إسرائيل

مع صمت فوهات المدافع وضجيج الطائرات الحربية مع بدء سريان الهدنة في غزة؛ سارع الكثير من النازحين في القطاع للعودة إلى منازلهم المهدمة التي أُجبِروا على الفرار منها تحت وابل من رشقات الاحتلال.
وفي الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من صباح الجمعة، دخل الاتفاق بين الاحتلال وحماس حيز التنفيذ، ويشمل وقفَ إطلاق النار لأربعة أيام وتبادلًا للأسرى والمعتقلين بين الجانبين، بالإضافة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة إلى جانب الوقود الذي كانت قوات الاحتلال تمنع دخوله منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وحاول النازحون العودة إلى بيوتهم، لا سيما إلى مدينة غزة والمناطق الشمالية من القطاع، بعد أن نزحوا منها باتجاه الجنوب. هربًا من العدوان الإسرائيلي.
ووفق "بي بي سي"، يتجاوز عدد النازحين في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين الاحتلال وحماس في السابع من أكتوبر، مليونًا و700 ألف شخص، من مختلف مناطق القطاع؛ بحسب تقرير صادر عن وكالة "غوث" وتشغيل اللاجئين الأونروا يوم الخميس، ويقيم نحو مليون منهم في منشآت الوكالة، ويشكل النازحون من شمال القطاع إلى جنوبه النسبة الكبرى.
وفي الوقت الذي تشكل فيه الهدنة فرصةً لعودة النازحين إلى غزة، أبلغت السلطات المصرية الفلسطينيين العالقين في مصر والراغبين بالعودة الطوعية إلى القطاع بفتح المعبر؛ بدءًا من الجمعة وبشكل مستمر خلال أيام الهدنة؛ مما دفع الكثير منهم للعودة إلى غزة.
وفي الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وصل ياسر طافش إلى منطقة تبعد نحو 5 كيلومترات عن مدينة غزة التي كان يعيش فيها قبل الحرب، قادمًا من جنوب القطاع الذي نزح إليه؛ لكن وبينما كان يسير مع جموع العائدين؛ هاجمتهم دبابات الاحتلال وأطلقت النار باتجاههم بشكل مباشر، كما يقول لوكالة "فرانس برس"، وأصيب برصاصة في بطنه إلى جانب ستة آخرين.
ويقول ياسر إنه كان يريد العودة لإحضار بعض الطحين والممتلكات من منزله، "نريد أن نحضر ملابس لي ولزوجتي لأننا نقيم في المدارس".
وكان جيش الاحتلال قد حذّر الفلسطينيين من التوجه إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة خلال الهدنة المؤقتة، وألقت الطائرات منشورات تُحَذر الناس من مغبة العودة شمالًا. وكُتِب على هذه المنشورات: "الحرب لم تنتهِ بعد" و"العودة إلى الشمال ممنوعة".
وأفادت التقارير الواردة بأن 15 فلسطينيًّا أصيبوا برصاص جيش الاحتلال أثناء محاولتهم العبور إلى شمال القطاع غزة، خلال أول أيام الهدنة، ونُقِلوا إلى مستشفى دير البلح وسط قطاع غزة؛ إذ يعتبر الاحتلالُ شمالَ قطاع غزة منطقة قتال وأمَرَ كل المدنيين بمغادرتها.
وعلى الرغم من ذلك شهدت شوارع عدة مدن في غزة حركة نشطة للسيارات والعربات التي تجرها الأحصنة محملة بالنازحين وأمتعتهم مُصِرّين على العودة إلى ديارهم.
ويقول الشاب الفلسطيني أحمد الذي نزح من حي الزيتون في الشمال إلى جنوب القطاع: إن الهدنة وقرار وقف إطلاق النار يفترض أن يشمل جميع مناطق قطاع غزة، دون استثناء للأحياء الشمالية "لا يجوز أن يطلقوا النار علينا، هناك وقف لإطلاق النار"؛ وفق وكالة "الأسوشيتد برس".
ويضيف أحمد أنه وعائلته يريدون العودة إلى بيتهم لتفقد أغراضهم ومنزلهم" نريد أن نعرف ماذا حصل لمنزلنا، لا نعرف عنه شيئًا حتى الآن، نحن موجودون هنا بلا فائدة".
وفور بدء الهدنة وفتح المعبر أمام شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود لدخول غزة، تَوافد العديد من الفلسطينيين العالقين في مصر للعودة إلى غزة.
وأبلغت السفارة الفلسطينية بالقاهرة الرعايا الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء والراغبين في العودة طوعيًا إلى قطاع غزة، بأنه سيُسمح لهم بالدخول إلى القطاع للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، كما أكدت السلطات المصرية أنه سيُسمح بالعودة لمن يريد من الفلسطينيين العالقين الموجودين في القاهرة وباقي المحافظات المصرية، بدءًا من السبت.
ويُصِرّ العديد من العالقين في الجانب المصري على العودة إلى غزة، رغبة منهم في البقاء مع باقي أفراد أسرهم ولكسر كل محاولات تهجير سكان القطاع.
يقول عمار عابد إنه جاء لقضاء إجازة في مصر قبل الحرب، وبقي عالقًا في الجانب المصري، ويضيف: "هناك خطط لتهجير قطاع غزة؛ لكننا مصرّون على العودة من أجل كسر هذا القرار وحتى يعرف العالم أننا نعود إلى غزة في ظل الدمار والحصار، فالموت بين الأهل أقل وطأة من أن ننتظر ونحن نتفرج على شاشات التلفاز".
من جانبه، قال جمال عطية وهو فلسطيني مقيم في الجزائر إنه يعود للقطاع كي يثبت أن الفلسطينيين سيبقون في بلادهم "على الرغم من الحرب نحن نعود إلى بلادنا، الناس لن تخرج من القطاع بل تعود".
وعبّر العديد من الفلسطينيين في مصر عن قلقهم الشديد على عائلاتهم في الحرب، في ظل انقطاع الاتصالات وعدم قدرتهم على الاطمئنان على أفراد الأسرة.
يقول بكر أبو رضا إنه علق عند المعبر في الجانب المصري منذ 48 يومًا، "نتابع الأخبار ونطمئن على الأهل بصعوبة، لا توجد شبكة إنترنت في غزة، ولا أي تواصل مع أفراد الأسرة، تعيش عائلتي في غزة ظروفًا صعبة، لا يوجد استقرار ولا راحة ولا نوم، وكنا نشعر بالقلق عليهم طوال الوقت، لا مكان لنا إلا أن نكون معهم في غزة".
وعلى الرغم من الحرب والدمار التي تستمر منذ حوالى شهرين في غزة يقول باسل حلس الذي كان ينتظر عودته إلى القطاع إن فرحته "لا توصف"، ويضيف: "نشتاق للأهل والأحباء، لنا أطفال ونساء وعُدنا كي نجتمع كلنا على أمل أن تنتهي الحرب قريبًا".
وشهد قطاع غزة على مدى 48 يومًا ضربات إسرائيلية عنيفة من غارات جوية وقصف من المدفعية ودبابات منتشرة عند حدوده الشرقية.