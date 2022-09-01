دماء في المدينة المركزية لنفط العراق.. عنف يتفجر واشتباك حتى الصباح

وتفجّر العنف مجدداً في العراق هذا الأسبوع مع قتال بين مسلحين من أنصار الصدر من جهة وقوات الأمن ومسلحين متحالفين مع إيران من جهة أخرى في بغداد في أعنف معارك شوارع تشهدها العاصمة منذ سنوات.