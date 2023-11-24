إطلاق سراح 39 أسيرًا فلسطينيًّا من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق تبادُل الأسرى

أكد نادي الأسير الفلسطيني إفراج إسرائيل عن 39 من المعتقلين في سجونها، فيما أفاد تلفزيون فلسطين بأن المفرج عنهم هم 24 سيدة وفتاة، و15 فتى.
وفي التفاصيل، نقلت "سكاي نيوز عربية" لقطات فيديو للحافلة التي تحمل 39 أسيرًا فلسطينيًّا، أُفرج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي؛ لنقلهم إلى الضفة الغربية المحتلة ليل الجمعة.
وأعلنت قطر الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقًا لالتزامات اليوم الأول من اتفاق الهدنة مع حركة حماس.
وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي القنابل المسيلة للدموع لتفريق الفلسطينيين المحتشدين أمام سجن عوفر في بلدة بيتونيا قرب رام الله لاستقبال الأسرى المفرج عنهم.
ويتضمن الاتفاق وقفًا لإطلاق النار لمدة 4 أيام، مع إفراج حماس عن 50 رهينة لديها، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 سجينًا فلسطينيًّا.
وبدأ تنفيذ الاتفاق اليوم الجمعة بإطلاق حماس 13 رهينة إسرائيلية، إلى جانب 10 تايلانديين وفلبيني، شملتهم صفقة منفصلة، مقابل الإفراج عن 39 سجينًا فلسطينيًّا.