إطلاق سراح 39 أسيرًا فلسطينيًّا من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق تبادُل الأسرى

وفي التفاصيل، نقلت "سكاي نيوز عربية" لقطات فيديو للحافلة التي تحمل 39 أسيرًا فلسطينيًّا، أُفرج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي؛ لنقلهم إلى الضفة الغربية المحتلة ليل الجمعة.