بعد ضربة جسر القرم وتوعد "بوتين".. كيف يتوقع الأوكرانيون رد فعل روسيا؟!

يقول الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية بسام البني لـ"سكاي نيوز عربية": لا توجد أهداف عسكرية لهذه الضربة؛ إنما أهداف معنوية في ظل فشل الهجوم المضاد؛ فهذا الهجوم لن يؤثر على روسيا، وقد قال الرئيس فلاديمير بوتين إن كل أهداف العملية العسكرية ستتحقق كردّ على هذا الهجوم، وأعرب عن اعتقاده أن ضربة الجسر استفزازية، وستجعل الجنود الروس أكثر إصرارًا على القتال والهجوم؛ نافيًا أن تترك أثرًا سلبيًّا على تماسك الخطوط الدفاعية الروسية.