"زيلينسكي" يدعو "الناتو" لضم أوكرانيا لصفوفه.. و"ستولتنبرغ": مستقبلكم داخل الحلف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الخميس): "إن الوقت حان لحلف شمال الأطلسي لدعوة كييف للانضمام إلى صفوفه".
وأضاف "زيلينسكي"، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في كييف: "الآن فيما تدعم غالبية الأشخاص في دول الناتو وغالبية الأوكرانيين انضمام بلدنا إلى التحالف، حان الوقت لاتخاذ القرار الملائم".
ودعا الرئيس الأوكراني، "ستولتنبرغ" إلى مساعدة كييف على تجاوز تحفظات بعض الدول الأعضاء على تقديم أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي، وفقًا لـ"فرانس برس".
من جهته، أوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أن أولوية الحلف تتمثّل بضمان تغلّب أوكرانيا في الحرب على روسيا.
وقال "ستولتنبرغ": "إن مستقبل أوكرانيا هو داخل العائلة الأوروبية الأطلسية، مستقبل أوكرانيا في الناتو، يتفق جميع الحلفاء على ذلك".
وبيّن أن مسألة العضوية ستحتلّ أولوية على جدول أعمال قمة الناتو المرتقبة في فيلنيوس هذا الصيف.