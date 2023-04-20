"زيلينسكي" يدعو "الناتو" لضم أوكرانيا لصفوفه.. و"ستولتنبرغ": مستقبلكم داخل الحلف

ودعا الرئيس الأوكراني، "ستولتنبرغ" إلى مساعدة كييف على تجاوز تحفظات بعض الدول الأعضاء على تقديم أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي، وفقًا لـ"فرانس برس".