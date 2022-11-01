بين مرسوم "مستقيلة" ورسالة "السطو".. لبنان تدخل نفقَ فراغٍ رئاسي ثالث

وغادر "عون" القصر الرئاسي، الأحد، قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية؛ فيما احتشد الآلاف من مناصريه لوداعه؛ حيث أمضى "عون" اليوم الأخير من ولايته الاثنين في مقر إقامته في الرابية شمالي بيروت، وهذا هو الفراغ الرئاسي الثالث منذ عام 2007.