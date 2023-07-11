تعقد في حراسة "باتريوت" والمقاتلات.. ماذا يبحث زعماء "الناتو" في قمتهم بليتوانيا؟

يجتمع في ليتوانيا اليوم (الثلاثاء)، زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في قمة حاسمة يتوقع أن تتناول التهديدات الأمنية الروسية، وتطمئن أوكرانيا بشأن انضمام محتمل إلى الحلف، فيما نشرت ألمانيا أنظمة صواريخ باتريوت، وفرنسا طائرات مقاتلة لحراسة الأجواء، فما القضايا المطروحة على مائدة القمة؟