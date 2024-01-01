"إسرائيل" قلقة من احتمال اتهام "العدل الدولية" لها بارتكاب جرائم إبادة في غزة

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن خبير قانوني وصفته بالكبير، اليوم (الاثنين)، أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يشعر بالقلق من احتمال اتهام محكمة العدل الدولية لـ"إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة في غزة، بناءً على طلب قدمته جنوب إفريقيا.
وأوضح الخبير الذي لم تسمه "هآرتس"، أنه حذر عسكريين من بينهم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي من خطر إصدار المحكمة الدولية أمراً قضائياً يدعو "إسرائيل" إلى وقف إطلاق النار.
وبيّنت الصحيفة أن الجيش ومكتب المدعي العام بدءا بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، وستعقد جلسة استماع في وزارة الخارجية، في وقت لاحق من اليوم.
وكانت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي في هولندا، قد أعلنت الجمعة الماضي أن جنوب إفريقيا أقامت دعوى قضائية ضد "إسرائيل" تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.