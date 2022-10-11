الوكالة الدولية: إيران تمضي قُدُمًا في توسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم

وأوضح التقرير، الموجه إلى الدول الأعضاء، أن مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي "آي.آر- 4" و6 مجموعات من أجهزة "آي.آر- 2 إم"، التي لم يكتمل تركيبها في 31 أغسطس، وهو تاريخ آخر زيارة مذكورة في آخر تقرير ربع سنوي لـوكالة الطاقة الذرية حول هذه المشكلة؛ تم تركيبها بالكامل الآن ولكن لم يتم استخدامها بعدُ في التخصيب.