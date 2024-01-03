استشهاد 20 فلسطينيًّا إثر غارات إسرائيلية على شمال غزة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال استهدفت مربعات سكنية كاملة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 20 فلسطينيًّا وجرح العشرات، مؤكدة أن الجرحى يعالَجون في عيادات طبية متنقلة في ظل توقف جميع مستشفيات شمال قطاع غزة، نتيجة قصفها ومحاصرتها من الدبابات الإسرائيلية.