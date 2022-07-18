قتلى في إطلاق نار بمركز تسوق بأمريكا

قالت وسائل إعلام أمريكية: إن مسلحًا قتل ثلاثة أشخاص عندما فتح النار في قاعة طعام بمركز تسوق خارج مدينة إنديانا بوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية يوم أمس الأحد؛ لكن أحد المارة أطلق النار على المهاجم فأرداه قتيلًا.