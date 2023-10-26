القمة الأوروبية ستدعو إلى إقامة ممرات وهدنة إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات لغزة

وبيّنت المسودة أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعبرون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، والدعوة إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، لتصل لمن هم في حاجة إليها عبر كل الإجراءات الضرورية بما يشمل ممرات وهدنات إنسانية، وفقاً لـ"فرانس برس".