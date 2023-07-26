مقتل طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية بالضفة الغربية

وفي التفاصيل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة، البالغ من العمر 14 عامًا، أُصيب بجروح خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية الحي في الرأس، وتم نقله على الفور إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، إلا أن الأطباء أعلنوا في وقت لاحق عن وفاته نتيجة إصابته، وفقًا لسبوتنيك.