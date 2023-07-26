مقتل طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية بالضفة الغربية

قُتِل طفل فلسطيني، مساء يوم أمس الأربعاء، بنيران القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية الليلة الماضية.
وفي التفاصيل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة، البالغ من العمر 14 عامًا، أُصيب بجروح خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية الحي في الرأس، وتم نقله على الفور إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، إلا أن الأطباء أعلنوا في وقت لاحق عن وفاته نتيجة إصابته، وفقًا لسبوتنيك.
وكانت القوات الإسرائيلية قد دهمت "حي النقار" في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، حيث قام جنودها بإطلاق النار الحي والرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبوفاة الطفل أبو سمرة، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ بداية العام الحالي إلى 202 شخص، من بينهم 37 طفلاً و11 امرأة، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.