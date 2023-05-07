خرق الهدنة.. تبادل الاتهامات بين جيش السودان والدعم السريع

وفي السياق ذاته، أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان، تصديها لهجوم شنته مجموعة من قوات الدعم السريع على قيادة قوات الدفاع الجوي؛ مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوفهم خلال الاشتباكات؛ فضلًا عن تدمير عدد من عرباتهم.