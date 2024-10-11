"مطلوب وقفة ضمير عالمية".. إسرائيل تستهدف مركزًا للجيش اللبناني وتقتل جنديَّيْن

أعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة مقتل اثنين من جنوده في استهداف إسرائيلي لأحد مراكزه جنوب البلاد، وذلك بعد أسبوع من مقتل جنديَّيْن آخرَيْن بنيران إسرائيلية في الجنوب.
وقال الجيش في بيان إن إسرائيل استهدفت مركزًا للجيش في بلدة كفرا جنوبي لبنان؛ ما أدى إلى سقوط قتيلَيْن و3 جرحى.
من جانبه، دان نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركز الجيش في بلدة كفرا، وقال: "المطلوب وقفة ضمير عالمية، تضع حدًّا لهذا العدوان"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وقد أجرى "ميقاتي" اتصالاً بقائد الجيش جوزيف عون معربًا عن تعازيه في مقتل الجنديَّيْن، وتمنياته بشفاء الجرحى.