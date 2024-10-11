"مطلوب وقفة ضمير عالمية".. إسرائيل تستهدف مركزًا للجيش اللبناني وتقتل جنديَّيْن

من جانبه، دان نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركز الجيش في بلدة كفرا، وقال: "المطلوب وقفة ضمير عالمية، تضع حدًّا لهذا العدوان"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".