المفوض الأممي للاجئين يحذر من نزوح أكثر من مليون سوداني بحلول أكتوبر

حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، اليوم (الاثنين) من أن التقديرات التي تشير إلى احتمال فرار زهاء مليون شخص من السودان بحلول أكتوبر (تشرين الأول) ربما تكون متحفظة، كما حذر من أن الصراع هناك ينذر بتزايد عمليات تهريب البشر وانتشار الأسلحة في منطقة هشة.