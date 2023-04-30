"المتحدث باسم العملية السياسية" يحذر من انتشار المواجهات العرقية في السودان

وقال "يوسف" عبر "تويتر": "مع استمرار الحرب التي لن ينتصر فيها طرف في وقت وجيز، ستنتشر هذه المواجهات الإثنية في كل البلاد وستفتتها جهوياً ولن تصبح هنالك دولة بالأساس".