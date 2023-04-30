"المتحدث باسم العملية السياسية" يحذر من انتشار المواجهات العرقية في السودان

حذر المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، اليوم (الأحد)، من انتشار المواجهات الإثنية (العرقية)، في البلاد في ظل احتدام الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال "يوسف" عبر "تويتر": "مع استمرار الحرب التي لن ينتصر فيها طرف في وقت وجيز، ستنتشر هذه المواجهات الإثنية في كل البلاد وستفتتها جهوياً ولن تصبح هنالك دولة بالأساس".
ولفت إلى أن استمرار الحرب سيضعف الدور المدني تلقائياً ويتحول لدور هامشي.
وطالب المتحدث المجتمع المدني الديمقراطي بالضغط لوقف الحرب وتكوين جبهة واسعة تحول توازن القوى لمصلحة أجندة السلام والتحول الديمقراطي والجيش الواحد.