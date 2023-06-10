"الدفاع البريطانية": القوات الأوكرانية أحرزت تقدمًا جنوب وشرق البلاد

أفادت وزارة الدفاع البريطانية اليوم (السبت)، بأن القوات الأوكرانية أحرزت تقدمًا متباينًا في جنوب أوكرانيا وشرقها في آخر 48 ساعة.
وقالت الوزارة في بيان: "في بعض المناطق، أحرزت القوات الأوكرانية -على الأرجح- تقدمًا جيدًا، واخترقت الخط الأول من الدفاعات الروسية. وفي مناطق أخرى كان التقدم الأوكراني أبطأ".
وأضافت: "كان الأداء الروسي متباينًا؛ إذ تقوم بعض الوحدات -على الأرجح- بعمليات مناورة دفاعية موثوقة؛ بينما تنسحب أخرى بفوضوية إلى حد ما، وسط تقارير متزايدة عن سقوط قتلى من القوات الروسية أثناء انسحابها عبر حقول ألغام خاصة بها".