"الدفاع البريطانية": القوات الأوكرانية أحرزت تقدمًا جنوب وشرق البلاد

وقالت الوزارة في بيان: "في بعض المناطق، أحرزت القوات الأوكرانية -على الأرجح- تقدمًا جيدًا، واخترقت الخط الأول من الدفاعات الروسية. وفي مناطق أخرى كان التقدم الأوكراني أبطأ".