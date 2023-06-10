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"الدفاع البريطانية": القوات الأوكرانية أحرزت تقدمًا جنوب وشرق البلاد

اخترقت الخط الأول للجيش الروسي
"الدفاع البريطانية": القوات الأوكرانية أحرزت تقدمًا جنوب وشرق البلاد
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أفادت وزارة الدفاع البريطانية اليوم (السبت)، بأن القوات الأوكرانية أحرزت تقدمًا متباينًا في جنوب أوكرانيا وشرقها في آخر 48 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان: "في بعض المناطق، أحرزت القوات الأوكرانية -على الأرجح- تقدمًا جيدًا، واخترقت الخط الأول من الدفاعات الروسية. وفي مناطق أخرى كان التقدم الأوكراني أبطأ".

وأضافت: "كان الأداء الروسي متباينًا؛ إذ تقوم بعض الوحدات -على الأرجح- بعمليات مناورة دفاعية موثوقة؛ بينما تنسحب أخرى بفوضوية إلى حد ما، وسط تقارير متزايدة عن سقوط قتلى من القوات الروسية أثناء انسحابها عبر حقول ألغام خاصة بها".

الأزمة الأوكرانية الروسية

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