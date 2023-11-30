"بلينكن": هدنة غزة تؤتي ثمارها ونأمل في استمرارها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس): إن الهدنة بين "إسرائيل" وحركة "حماس" في غزة تؤتي ثمارها في ظل إطلاق سراح المحتجزين في القطاع ودخول المساعدات الإنسانية.
وأضاف "بلينكن" للصحفيين خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، في تل أبيب: "إن هذه العملية تؤتي ثمارها، وهي مهمة ونأمل في استمرارها"، وفقاً "رويترز".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم "إسرائيل" بشدة في "حقها في الدفاع عن نفسها وسعيها لضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر مجددًا"، في إشارة إلى هجوم "حماس" على جنوب "إسرائيل".