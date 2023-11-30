"بلينكن": هدنة غزة تؤتي ثمارها ونأمل في استمرارها

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم "إسرائيل" بشدة في "حقها في الدفاع عن نفسها وسعيها لضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر مجددًا"، في إشارة إلى هجوم "حماس" على جنوب "إسرائيل".