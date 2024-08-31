تصادم سفن.. أحدث حلقات التوتر بين الصين والفلبين

ودعا ليو دي جون، المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، الفلبين، في بيانٍ، إلى الانسحاب فورًا من منطقة جزر سابينا، أو تحمل العواقب المترتبة على ما ستفعله الصين "لإحباط جميع الانتهاكات بحزم".