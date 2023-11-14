شاهد: "ما ذنبه ليموت هكذا؟".. عائلة تفقد طفلها في الطريق أثناء النزوح من غزة

في غزة، إذا لم تفقد ابنًا أو أخًا أو زوجة أو أُمًّا في القصف الإسرائيلي الوحشي فإنك مُعرَّض لفقدانهم خلال النزوح من شمالها إلى جنوبها، تارة بالقصف، وتارة بسبب الظروف السيئة التي تحيط بعملية التهجير القسري، من سير طويل بلا أي زاد، أو بسبب الطقس والمناخ الصعب؛ فالموت يحيط من كل جانب.
في هذا المقطع المرئي القصير، الذي نشره الصحفي الفلسطيني معتز العزايزة على حسابه في "إنستجرام"، يُوثِّق أب مكلوم لحظات ما بعد وفاة فلذة كبده خلال رحلتهم الطويلة نحو المجهول، بحثًا عن السلامة والأمان، وأثناء أجواء عاصفة وصعبة.
ويتساءل الأب في أسى: ما ذنب هذا الطفل ليلقى حتفه بتلك الطريقة؟ يتساءل الأب وقد جف الدمع في عينيه؛ فهول الصدمة شديد، والأهوال التي يلاقيها منذ بدء الحرب تفوق الوصف، وقادرة على إفقاده النطق.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، فإن عدد النازحين الفلسطينيين داخل غزة، ومَن هجروا منازلهم نتيجة تهدمها، بلغ خلال شهر تقريبًا 1.5 مليون شخص.
وقد ارتفع هذا العدد من 123.538 في اليوم الثاني (8 أكتوبر) لاندلاع الحرب إلى مليون ونصف المليون بحلول الرابع من نوفمبر.
فيما رجحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن عدد النازحين في غزة يقترب من 1.6 مليون شخص، يعيش نحو 748 ألفًا منهم في 151 منشأة تابعة لها في أنحاء القطاع، بما في ذلك 588 ألفًا في ملاجئ الوكالة جنوب غزة.