شاهد: "ما ذنبه ليموت هكذا؟".. عائلة تفقد طفلها في الطريق أثناء النزوح من غزة

‬في غزة، إذا لم تفقد ابنًا أو أخًا أو زوجة أو أُمًّا في القصف الإسرائيلي الوحشي فإنك مُعرَّض لفقدانهم خلال النزوح من شمالها إلى جنوبها، تارة بالقصف، وتارة بسبب الظروف السيئة التي تحيط بعملية التهجير القسري، من سير طويل بلا أي زاد، أو بسبب الطقس والمناخ الصعب؛ فالموت يحيط من كل جانب.