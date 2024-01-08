قطر.. الأمير تميم يصدر أمرًا بتعيين 5 وزراء جدد

أفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الاثنين، بأن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر أمرًا أميريًّا بتعيين خمسة وزراء جدد.
وقالت الوكالة: أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد اليوم، الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2024، بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.
ونص الأمر على أن يُعَين كل من:
- الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرًا للبيئة والتغير المناخي.
- الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزيرًا للرياضة والشباب.
- السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزيرًا للعدل، ووزيرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.
- السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزيرًا للبلدية.
- السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي وزيرًا للدولة للشؤون الخارجية، عضوًا بمجلس الوزراء.
وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره، وأن يُنشَر في الجريدة الرسمية.