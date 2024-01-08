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قطر.. الأمير تميم يصدر أمرًا بتعيين 5 وزراء جدد

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

أفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الاثنين، بأن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر أمرًا أميريًّا بتعيين خمسة وزراء جدد.

وقالت الوكالة: أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد اليوم، الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2024، بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر على أن يُعَين كل من:

- الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرًا للبيئة والتغير المناخي.

- الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزيرًا للرياضة والشباب.

- السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزيرًا للعدل، ووزيرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.

- السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزيرًا للبلدية.

- السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي وزيرًا للدولة للشؤون الخارجية، عضوًا بمجلس الوزراء.

وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره، وأن يُنشَر في الجريدة الرسمية.

أمير قطر
تميم بن حمد آل ثاني

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