"الصحة الفلسطينية": توقّف 3 مستشفيات عن العمل في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن توقّف 3 مستشفيات عن الخدمة بشكل كلي في قطاع غزة؛ إثر نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود؛ جراء استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث عشر على التوالي.
وأفادت الوزارة في بيانها أن 25 مستشفى تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف الإسرائيلي، وأن كل مستشفيات القطاع التي استقبلت 3550 شهيداً و13 ألف جريح دخلت مرحلة الانهيار؛ لعدم قدرتها على تلبية الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الطارئة للمرضى وجرحى العدوان المستمر.
وفي السياق ذاته استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.