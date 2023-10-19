"الصحة الفلسطينية": توقّف 3 مستشفيات عن العمل في قطاع غزة

وأفادت الوزارة في بيانها أن 25 مستشفى تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف الإسرائيلي، وأن كل مستشفيات القطاع التي استقبلت 3550 شهيداً و13 ألف جريح دخلت مرحلة الانهيار؛ لعدم قدرتها على تلبية الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الطارئة للمرضى وجرحى العدوان المستمر.