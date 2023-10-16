مجلس الأمن يجتمع لبحث أحداث غزة.. وروسيا تطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار

يجتمع مجلس الأمن الدولي، الاثنين، في الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي التفاصيل، وزعت روسيا، الجمعة، على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى "وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تمامًا لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون معوقات إلى قطاع غزة المحاصر".
وتقدم البرازيل التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر مشروع قرار يدين "الهجمات الإرهابية المشينة لحماس"، فيما يدين بشدة جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب.
ويدين بشكل قاطع الهجمات الإرهابية الشنيعة التي نفذتها حماس في إسرائيل ابتداءً من 7 أكتوبر 2023 واحتجاز رهائن مدنيين، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
ويدعو المجلس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المدنيين، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي، ويحث جميع الأطراف على الامتثال الكامل لالتزاماتها بالقانون الدولي.
ويحث بقوة على توفير السلع والخدمات الأساسية بشكل مستمر وكافٍ ودون عوائق للمدنيين، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء والإمدادات الطبية.
ويحث أيضًا على الإلغاء الفوري لأمر المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بإخلاء جميع المناطق في غزة شمال وادي غزة والانتقال إلى جنوب غزة.
ويدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة.
ويشدد على أهمية العمل الإنساني وتفعيل آلية الإخطار لحماية مرافق الأمم المتحدة وسائر المواقع الإنسانية، وضمان حركة قوافل المساعدات.
كما يشدد على أهمية منع امتداد الصراع إلى المنطقة، ويدعو، في هذا الصدد، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ويدعو جميع من لهم تأثير عليهم إلى العمل لتحقيق هذا الهدف.