مجلس الأمن يجتمع لبحث أحداث غزة.. وروسيا تطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار

وفي التفاصيل، وزعت روسيا، الجمعة، على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى "وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تمامًا لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون معوقات إلى قطاع غزة المحاصر".