"صورة قاتمة من 3 دول" تكشف لماذا يتحتم إنهاء "الصراع الكارثي في السودان"

هناك دول هشة مجاورة للسودان لم تكن "مستعدة" لاستقبال النازحين والفارين من العمليات العسكرية، وعلى رأس تلك الدول تشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان، فالسودان من أكبر الدول العربية والإفريقية، من حيث المساحة، ويحده من الغرب تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى، ومن الشمال، مصر وليبيا، ومن الشرق، إثيوبيا وإريتريا، ومن الجنوب جنوب السودان وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو.